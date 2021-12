Grandes atrações animam camarotes no circuito Dodô

Tão animados quanto nos blocos ou na pipoca, os camarotes do circuito Dodô, na Barra-Ondina, colocaram o folião para se divertir ao som de grandes atrações na terceira noite do Cranaval de Salvador. Os espaços privados também foram os preferidos de diversas personalidades famosas como autoridades, artistas, comediantes, entre outros. Confira como o sábado de folia nos principais espaços privados.

Camarote Skol Puro Malte

Ponto de parada da cerveja Skol, que em 2019 patrocinou cerca de 370 atrações gratuitas no Carnaval, o Camarote Skol Puro Malte ferveu com Anitta, Tuca Fernandes e o grupo de dança Fit Dance, atrações da noite.

Ao ser questionada sobre o que não deu tempo de fazer no Carnaval, Anitta surpreendeu ao dizer que ainda não conseguiu beijar. "Não consegui tempo ainda pra beijar na boca. Mas espero ter um tempinho para isso", comentou aos risos.

A cantora, que só este ano já emplacou hits como "Favela", "Terremoto" e "Bola Rebola", aproveitou a passagem do trio com Major Laser, Tropkillaz e Àttooxxá na frente do camarote para cantar “Bola Rebola” e “Sua Cara”, músicas gravadas com as participações de Major Laser e Tropkillaz. Para fechar, ela ainda pediu “Elas Gostam”, de Àttoxxá e dançou junto com Léo Kret, que também esteve no clipe de ‘Bola, Rebola".

O camarote recebeu ainda a presença de artistas como Tiago Abravanel, Léo Kret, Sheila Mello e Diogo Pretto.

Tiago Abravanel esteve no Camarote Skol Puro Malte

Camarote Club

Localizado bem ao lado do Skol, próximo ao Morro do Gato, o Camarote Club garantiu a diversão dos seus foliões com os shows de Harmonia do Samba e Danniel Vieira. Em entrevista ao Portal A TARDE, o sertanejo fez as suas apostas para a música que será escolhida como a oficial da folia deste ano.

"Meu palpite para esse ano são as músicas "Solinho da Rabeta", "Abaixa que é tiro" e "Crush Blogueirinha". Mas se fossem lançadas antes as músicas "Saudade", do Filho de Jorge e "Resenha do dread" do Jamil também seriam fortes concorrentes", afirmou.

Sertanejo Danniel Vieira foi uma das grandes atrações do Camarote Club

Camarote VillaMix

A diversidade de ritmos foi o lema do Camarote VillaMix para este Carnaval. Com programações bem diversas, o espaço trouxe no sábado, 3, os shows do DJ Alok, MC Kevinho e Thiago Brava, além de Rai Sai Rodada, Danne, Rafael Ramalho e Jefferson Moraes.

Sendo a diversidade uma palavra-chave do local, vários famosos como o apresentador André Marques, o cantor Thiago Brava e os atores Danton Mello, Caio Paduan, Cris Dias, Isabela Santoni, Aline Dias e Talita Younan elegeram o VillaMix para aproveitar a folia no sábado.

O apresentador André Marques aproveitou a folia no Camarote Villa Mix

Camarote do Nana

A cor rosa foi o tom escolhido para decorar os cerca de 5 mil metros de estrutura do Camarote do Nana, na Ondina. O sucesso da programação foi tanto que o espaço já tinha esgotado os abadás no sábado, 2, terceiro dia de carnaval

A animação do espaço ficou por conta do Parangolé que agitou a galera ao som de seu hit e aposta do carnaval “Abaixa que é tiro”. Além do repertório tradicional da banda, Tonny Salles parabenizou a um folião que estava fazendo aniversário, cantando “Parabéns pra você”. Relembrando grandes sucessos da Timbalada, e clássicos do carnaval baiano como “We are Carnaval”, Denny Denan foi outra grande atração da noite.

Cláudio Tinoco, Secretário Municipal de Cultura e Turismo esteve no Camarote, onde acompanhou alguns momentos do carnaval.

Animação ficou por conta de Tony Salles e seu Parangolé

Camarote Salvador

Com uma mega estrutura, o Camarote Salvador, localizado no final do circuito, fez a alegria do seu seleto público com o "gigante" Léo Santana, MC Leozinho e DJ Snake. Queridinho dos famosos, o camarote que já tinha recebido o jogador Neymar na sexta, 2, recebeu no sábado, 3, o prefeito ACM Neto, além de nomes como o surfista Gabriel Medina e os atores Cléo Pires, Giovanna Lancellotti, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme, João Vicente, Bruna Griphao, Yanna Lavigne, Bruno Gissoni.

Atriz Giovanna Lancellotti marcou presença no Camarote Salvador

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

