Grade desaba e foliões invadem edifício durante furdunço

A passagem de um dos trios no Furdunço na noite deste domingo, 19, na Barra, em Salvador, gerou danos para moradores do Edifício Barralândia, na rua Arthur Neiva. A grande do edifício e o tapume - estrutura usada na época de eventos na região - foram derrubados devido ao número de pessoas que estavam no local. De acordo com informações da Polícia Militar, houve correria durante o acidente e alguns veículos ficaram danificados, mas não houve vítimas.

Ainda segundo a PM, o prédio atingido pela queda da estrutura, é vizinho a um dos postos da Polícia Militar, os policiais que estavam no local, ajudaram recolocar a estrutura e contiveram a situação.

