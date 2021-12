Governo registra aumento de ocorrências durante Carnaval

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira, 8, um balanço das ocorrências policiais registradas no Carnaval de 2016. Em Salvador, até esta manhã, 2.151 pessoas foram conduzidas a postos integrados e delegacias do circuito, registrando aumento de 41,1% referente a mesma época no ano passado, quando foram 1524.

Por tráfico de drogas, foram 1.164 conduzidos este ano, contra 798 de 2015, um aumento de 45,9%. A Polícia Militar ainda cumpriu dois mandados de prisão no Mirante dos Aflitos e na avenida Oceânica, na Orla da Barra e realizou ações preventivas através do projeto Folia em Paz. Uma das novidades deste ano foi a estreia do Batalhão de Policiamento Turístico (Beptur).

A operação também se estende para o interior do estado, em cidades como Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Ilhéus, e outras cidades. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, nas cidades do interior foram registradas 138 ocorrências, entre elas a queda de um ônibus de um viaduto, que mobilizou equipes de resgate para as vítimas do acidente. Somente na última madrugada em Salvador, os atendimentos dos bombeiros foram principalmente de orientação para banhistas (149), desmaio (18), e embriaguez (16).

Conforme o governo, no interior houve redução de 80% em crimes de lesão corporal de cinco para um e nenhum homicídio doloso.

Balanço diário

Todas as manhãs, equipes envolvidas na segurança pública da festa, entre representantes da Secretária de Segurança Pública (SSP), Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, além de Defesa Civil, Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e outras organizações, discutem os dados e a produtividade das ações de segurança da festa. Nesta segunda ainda foram apresentadas armas brancas apreendidas durante festa, entre facas, facões, e outros objetos perfurocortantes.

