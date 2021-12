Governo do Estado reitera apoio ao Ilê Aiyê

O Governo do Estado emitiu nota neste sábado, 22, reforçando que apoia o bloco afro Ilê Aiyê, que desfila no Carnaval de Salvador na noite de hoje.

O governador Rui Costa confirmou sua presença na concentração do bloco na Ladeira do Curuzu, na Liberdade. "Quem é que sobe a ladeira do Curuzu, todo mundo sabe. Mas quem está dando um apoio tamanho G para o Ilê Aiyê, isso você precisa saber. Como sempre, O Governo do Estado chegou junto com o mais belo dos belos. E não só está apoiando o desfile, apoiou também a Noite da Beleza Negra", informa o comunicado.

Segundo a gestão estadual, a iniciativa é uma forma de garantir a tradição da entidade carnavalesca.

"O Ilê deixa as nossas ruas mais bonitas, mais coloridas, e o Governo deixou o Ilê ainda mais forte. Apoiar o Ilê é garantir que essa história continue. E, se depender do Governo do Estado, essa festa estará sempre garantida", afirmou.

