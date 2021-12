Governo do estado prioriza segurança no Carnaval

O governo estadual vai divulgar as atrações patrocinadas pelo estado para o Carnaval, na capital e em outros municípios, em uma entrevista coletiva uma semana antes da festa.

A informação foi passada, nesta terça-feira, 19, pelo governador Rui Costa, durante inauguração de obras em Canabrava. Segundo ele, "o que eu posso antecipar é que investiremos um pouco menos em atrações do que em 2014, e o maior valor continua sendo para segurança pública, com as polícias Militar e Civil e os bombeiros".

Segundo o governador, serão investidos R$ 42 milhões, somente em segurança, sendo dois terços desse valor para pagamento de pessoal. O restante será aplicado em câmeras de monitoramento. "Este ano, a principal inovação serão os portais de acesso aos dois circuitos principais", ressaltou. O objetivo é reduzir a entrada de armas brancas e de fogo.

Ele também falou a respeito do que chamou de esvaziamento de financiamento de blocos de rua: "Estamos negociando com vários entes privados para que ajudem no patrocínio de artistas e de blocos que tenham um cunho popular, de democratizar o Carnaval".

Nordeste

Em reunião na segunda-feira, na Secretaria de Relações Institucionais (Serin), o governo definiu o apoio financeiro a 40 blocos do Nordeste da Amaralina.

No encontro, Josias Gomes (titular da Serin) e Diogo Medrado (presidente da Bahiatursa) receberam representantes de 26 das 40 entidades integrantes da Associação dos Blocos Carnavalescos do Nordeste de Amaralina (ABCN).

