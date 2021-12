Governador vai na saída do Olodum e toca com grupo

O governador Rui Costa participou da saída do Olodum no Pelourinho e se arriscou a tocar com a banda, nesta sexta-feria 13. "O Olodum é uma referência para o mundo, tem uma simbologia e uma musicalidade especial", disse Rui.

O governador falou ainda que o clima da festa está muito bom. "Há muita alegria na rua. Os indicadores de violência estão mais baixos que os do ano passado até agora, espero que continue assim até a quarta-feira de cinzas."

Na segunda-feira, 16, Rui segue para Barreiras para incentivar o carnaval na região. "Desenvolvendo o carnaval de lá vamos trazer mais turistas para Bahia".

