Governador confirma presença na saída do Ilê Aiyê

O governador Rui Costa confirmou em suas redes sociais que vai acompanhar na noite deste sábado, 25, a tradicional saída do bloco afro Ilê Aiyê, no Curuzu, no bairro da Liberdade.

“Como um bom filho da Liberdade, só posso dizer que todos os caminhos levam ao Curuzu na noite de hoje. Quero ver você, Ilê Aiyê”, postou Rui. O bloco, que conta com patrocínio do Governo do Estado, deve iniciar seu desfile por volta das 20 horas.

