Glitter e paetês marcam evento de Fantasia Gay no Carnaval

Foi no meio do caminho entre os circuitos Batatinha (Pelourinho) e Osmar (Centro) que o Grupo Gay da Bahia (GGB) realizou o 19º Concurso de Fantasia Gay no Carnaval nesta segunfa-feira, 8.

O evento foi realizado, pela primeira vez, na praça Castro Alves, e reuniu 25 pessoas - entre homens, mulheres e transformistas - na competição, sendo muitos de fora de Salvador.

Os quatro primeiros colocados das duas categorias - Originalidade e Luxo - receberam prêmios entre R$ 1 mil e R$ 6 mil Ao todo, o GGB gastou R$ 24 mil com a premiação.

Apesar da recompensa ser generosa, não cobre o investimento de muitos dos competidores. Um deles é o professor de dança Geraldo Pontes, que se vestiu da orixá Iansã para competir na categoria Luxo.

A fantasia, que pesava 100 kg, levou o ano inteiro para ser confeccionada. "Essa fantasia custou R$ 50 mil. Chamo de custo-benefício, porque é um prazer enorme poder desfilar. Todo ano a gente tenta diversificar, até Cisne Negro já fui. Fazer a fantasia leva o ano inteiro, então, amanhã (terça-feira), a gente já começa a fazer a do ano que vem", disse ele, sem adiantar qual será a inspiração para 2017.

Geraldo é uma das pessoas que vêm de fora de Salvador. Ele, que mora em Juazeiro, disse que se sente mais próximo ao Carnaval de rua da época de menino quando participa do concurso do GGB.

"Essa é uma oportunidade de mostrar um trabalho artesanal e estimular a criatividade, e uma maneira de manter viva a tradição das fantasias do Carnaval de rua", opinou.

O pernambucano Severino Queiroz, de 49 anos, foi o vencedor da categoria Originalidade, graças à fantasia do "guerreiro-lagarto Decamerão". Segundo ele, a fantasia levou quatro meses até ficar pronta e custou cerca de R$ 2.500.

"Esse dinheiro vai todo para minha mãe", disse, sorrindo, com o cheque em mãos. "Um dia ainda venho morar aqui", acrescentou. Até o fechamento desta edição, só a categoria Originalidade foi premiada.

Mais atrações

Além do concurso de fantasias, o evento contou com o I Baile de Carnaval, com a cantora Aila Menezes, e apresentações de dança e dublagem. Quem animou a festa foi a apresentadora Bagageryer Spielberg.

Para o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, o concurso serviu para uma comemoração adiantada dos 35 anos do grupo, que serão completados no próximo dia 28. "São 35 anos de muita luta pela diversidade e já começamos a comemoração agora. Por isso, tem tanta novidade, desde as atrações até o novo local, na praça Castro Alves. Ano que vem, queremos tomar a praça inteira", adiantou.

