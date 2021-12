Gilmelândia e Tio Paulinho animam crianças da AMA

Às vésperas do início do Carnaval em Salvador, a Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA) antecipou a festa das crianças, nesta quarta-feira, 15, na sede da instituição, na rua Macedo de Aguiar, em Pituaçu.

Ao som das músicas da cantora Gilmelândia e a animação de Tio Paulinho, os baixinhos desfrutaram do clima carnavalesco, ao lado de familiares, amigos e padrinhos da associação.

Presidente da AMA, a pedagoga Rita Valéria Brasil estava bastante satisfeita com o resultado do evento e a interação social dos pequenos atendidos na entidade.

Ela contou que a instituição acolhe 201 crianças autistas e a finalidade das comemorações carnavalescas foi incluí-los. “Este tipo de socialização é importante para nossas crianças, pois elas interagem entre si e outras pessoas, além de melhorarem o rendimento”.

Após colocar a criançada para pular, Gilmelândia declarou que foi uma “honra” fazer a apresentação, e não hesitou quando recebeu o convite para fazer o show. “A gente precisa entender que ser solidário não é só dar dinheiro, mas se doar para as pessoas”, disse ela.

Correndo entre as crianças, Milena Sardeiro, 10, que estava acompanhada dos pais, revelou estar “feliz e brincando”.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

