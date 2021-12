Gilberto Gil ensaia no Palácio da Aclamação neste sábado

Gilberto Gil vai fazer uma prévia do Carnaval neste sábado, 18, às 14h, no Palácio da Aclamação, na avenida Sete de Setembro, em Salvador. Gil vai ensaiar com o Núcleo de Ópera da Bahia (NOP), do qual é padrinho, e o bloco Cortejo Afro, que fará uma homenagem ao cantor no Carnaval.

Ao longo de 2017, o NOP usará o Salão Nobre do palácio para ensaios e apresentações. A ópera Treemonisha também será ensaiada para apresentações em Lisboa, nos meses de abril e maio. Logo depois, começam ensaios para três outras óperas: sobre terreiros de candomblé, infanto-juvenil e outra sobre festejos juninos.

Em alguns desses trabalhos, o NOP terá a participação do Coral do Ipac, que ensaiará nas terças e quintas, no Palácio, com preparação vocal de Graça Reis (soprano do NOP) e regência de Brizzi. O núcleo é formado por cerca de 70 músicos, cantores e bailarinos e fez a estreia mundial da versão em português da ópera Treemonisha com orquestração de Brizzi, em 26 de janeiro, no Teatro Castro Alves (TCA).

adblock ativo