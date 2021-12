Gilberto Gil é homenageado pela escola de samba Vai-Vai

Ao som da bateria com passagens pelo timbal e do tradicional apito do bloco baiano dos Filhos de Ghandy, a escola de samba Vai-Vai homenageou o cantor e compositor, Gilberto Gil, durante o desfile pelo Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste domingo, 11. O artista fez o desfile em cima do último carro alegórico, "Gil, Filho de Ghandy", ao lado da esposa Flora e do filho Bem.

Momentos antes da escola invadir a avenida, Gil postou em sua página no Instagram sobre a expectativa de viver a emoção do sambódromo. "Só quem é Vai-Vai sabe o que é amar. Chegou o dia do desfile na Vai-Vai, que apresentará o enredo "Sambar com fé eu vou", escreveu.

O enredo da escola de samba paulista relembrou a trajetória de Gil e usou trechos de músicas como "Domingo no Parque" e "Aquele Abraço". O homenageado participou do desfile vestido de Filho de Ghandy.

A escola, que já levou o título 15 vezes, apostou na homenagem para concorrer a campeã do carnaval paulistano de 2018. O último prêmio de campeã da escola foi em 2015, com o samba enredo de Elis Regina.

Obrigado Vai-Vai. Muita emoção pra meu coração. Obrigado Sampa. pic.twitter.com/Nd7SZ80QUi — Gilberto Gil (@gilbertogil) 11 de fevereiro de 2018

