Garotada mete dança em ‘Os Toalhinhas’ no Nordeste de Amaralina

‘Disparos’ de super armas de água, correrias para não ser 'atingido' pelos jatos de espumas, e 'cinturões' de toalhas. Foi o cenário visto nesta sexta-feira, 24, no 5º circuito oficial do Carnaval, que homenageia o mestre Bimba, e leva animação ao bairro do Nordeste de Amaralina.

Pela manhã, o bloco infantil ‘Os Toalhinhas’ fez a alegria da garotada, que não reclamou da alta temperatura e curtiu o som da dupla sertaneja Heleno e Tiago, até a última música.

O pagode também entrou no repertório da dupla e a garotada meteu dança com direito até a coreografia.

adblock ativo