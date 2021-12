Gandhy lança versão infantil de bloco; desfile será puxado por Brown

O bloco Filhos de Gandhy terá uma novidade em 2018. Trata-se da versão infantil da agremiação, o Meu Gandhynho. Crianças de 2 a 14 anos poderão participar do desfile.

O bloco será puxado pelo cantor, compositor e músico Carlinhos Brown. Ele, inclusive, convidará outros artistas para o desfile, que será no sábado de Momo, do Cristo da Barra até o Farol.

A novidade foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 23, durante coletiva com a presença do Cacique do Candeal, dos diretores do afoxé e de outros artistas.

Além da versão infantil, o bloco terá a 'ala dos cadeirantes', que fará o percurso da rua Chile até o Campo Grande. A ideia é inclusão de pessoas com deficiência no festejo.

As vendas já estão disponíveis na Central do Carnaval e, a partir desta segunda, 28, na Ticktmix.

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 23, 2017 às 8:35 PDT

adblock ativo