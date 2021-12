Fuzuê movimenta a Barra no esquenta para a folia

O fuzuê já começou a movimentar a Barra neste sábado, 18, em Salvador. Centenas de pessoas fantasiadas como baianas, palhaços, noivos e até Super Mário acompanham as atrações da festa, que começou por volta das 15h.

Os ciclistas do movimento Salvador vai de Bike abriram o percurso, inverso ao do Carnaval, ou seja, os grupos saem de Ondina e descem para a Barra. Logo depois, a banda da Guarda Municipal animou o trajeto.

Passaram pelo circuito atrações como o bloco do Sarapa, Grupo Folclórico em Homenagem a cidade de Nilo Peçanha e

Insaba Mazá, dentre outros, atraindo a atenção de foliões de todas as idades.

No domingo, no mesmo circuito, será a vez do Furdunço, que começa a partir das 15h, com 22 atrações como BaianaSystem, Alavontê, As Ganhadeiras de Itapuã, Micro Trio de Ivan Huol e Virgílio.

