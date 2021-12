Fuzuê, Furdunço e Pipoco terão mais de 80 atrações; confira a programação

O Fuzuê, Furdunço e Pipoco, eventos que integram o pré-Carnaval de Salvador e ocorrem respectivamente no sábado, 23, domingo, 24, e na terça-feira, 26. contará com mais de 80 atrações gratuitas e sem cordas no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).

>>Trânsito sofre alterações para Fuzuê e Furdunço

O Fuzuê, que terá início a partir das 16h de sábado, reunirá 39 grupos e bandas percussivas. Irão se presentar Bike Fuzuê, Expresso 071, Banda da Guarda Municipal, Tio Paulinho, Stripulia, Coral Cant@Art, Oficina de Frevos e Dobrados, Quabales, Cia de Danças e Folguedos, Terno de Reis Rosa Menina, As Ganhadeiras de Itapuã, Fanfarra Canelight, Gravata Doida, Bejuzeiras de Areia Branca, Mascarados de Maragojipe, Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, Barquinha de Bom Jesus dos Pobres e Grupo Cultural Mandu.

Também se apresentarão na festa Caretas Tradicional de Acupe, Grupo Folclórico Zambiapunga, Grupo de Mascarados de Maragojipe – Maralegia, Caretas de Cairú, Paroano Sai Milhó, Walter Queiroz, Fanfarra.BBG, Afoxé Korin Nagô, Só Samba de Roda, Escola de Samba Unidos de Itapuã, Pierrot Tradição Plataforma, Axé Dadá, Capoeira Mangangá, Insaba Maza, Amigos do Babá, Grupo Fuzuê Junino, Tudo x Transforma, Aldeia Coletivo Cênico, Banda Big Show, Arraiá das Marias e Fanfarra Santa Barbara.

No domingo, segundo dia de pré-Carnaval, o Furdunço está previsto para começar às 15h, quando 45 atrações diversas vão animar os foliões. Desfilarão pela avenida Rixô Elétrico, Paulo DJ, Gira Ingonça, Andarilho Elétrico, Bike Axé, Mamah Soares, Bike da Alegria, Sylvia Patrícia e Tuk Tuk Sonoro, Espaço Musical, Maira Lins e o Boteco Elétrico, Micro Trio de Ivan Huol, Flor Serena - Rural Elétrica, Grupo Marana, D’J Parente e D’J Sucesso Ton, DNA Dodô Primos Elétricos, Faustão e os Mongas, Vitrola Baiana, Eletric Team e Quabales.

A festa continuará com Forró Massapê, Família Macedo, Mudei de Nome, Forró do Tico, Geovana Costa, Forró Zé Baratino, Lincoln & Duas Medidas, Fit Dance, Os Informais, Samba de Farofa, Jau, Banda Cativeiro, Gerônimo, Adriano Rezende, Mambolada, A Mulherada, Mammá Di Souza, Trio Bahia Bass – Telefunksoul e Convidados, Orquestra de Pandeiros de Lauro de Freitas, Solares, Denny Denan, Trio do Reggae, Shantay, Furdance, Colher de Pau e Àttooxxá.

O Furdunço (2014) e o Fuzuê (2016) foram lançados com a proposta de valorizar os pequenos equipamentos e manifestações culturais no chão, resgatando antigos carnavais.

Léo Santana puxará o trio do Pipoco do Clube Espanhol até a Barra

Já o Pipoco, que está em sua terceira edição, será comandado pelo cantor Léo Santana na terça. O trio do artista sairá às 19h, do Clube Espanho e seguirá até o Farol da Barra.

O público contará com suporte de diversos serviços municipais, como prolongamento de horário de operação de linhas de ônibus com destino à Barra e Lapa, implantação de módulo assistencial de saúde no Farol da Barra e atuação de quase 200 agentes da Guarda Civil.

adblock ativo