Fuzuê e Furdunço fazem 'esquenta' para o Carnaval neste fim de semana

Com 32 atrações programadas para o sábado, o Fuzuê e o Furdunço animam o pré-Carnaval de Salvador, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina para a Barra), com saída na altura do Clube Espanhol.

O movimento que nasceu há três anos tem desfiles no chão, sem cordas e sem veículos, com bandas de sopro, percussão e batucada, com início previsto para as 16h (confira a programação abaixo).

Dentre as atrações previstas para participar estão a Oficina de Frevos e Dobrados, Bloco de Aleitamento Materno, Grupo Cultural Mandu, Grupo Folclórico Zambiapunga, Burrinhas de Taperoá, Careta Tradicional de Acupe, Caretas de Cairu, Grupo Folclórico Gongos Congos de Cairu, Ed Bala e Fanfarra Mágica, dentre outras agremiações que mantêm vivas tradições da cultura baiana.

Pela primeira vez no Fuzuê, o animador infantil Tio Paulinho, escalado para abrir a festa, comemorou mais um espaço.

“É uma iniciativa bacana e eu estou feliz em participar. Estaremos com muitos personagens, uma bandinha e vamos comemorar também no Fuzuê os 25 anos do bloco Happy. A certeza que tenho é que vamos levar muita alegria para a rua”, disse Tio Paulinho

Furdunço

Já no domingo, 4, o Furdunço tem previsão de começar também, às 16h, no mesmo local, com cerca de 40 atrações. Como cocriador do movimento, o grupo Alavontê vai desfilar.

“Participamos do movimento desde que ele ainda era embrião”, lembrou o cantor e compositor Ricardo Chaves.

Além do grupo, estão previstos para participar as bandas Àttooxxá, BaianaSystem, Quabales, Duas Medidas, Armandinho, Dodô & Osmar e Bailinho de Quinta (confira a programação abaixo).

Transportes

A partir das 14h do sábado, 3, dia do Fuzuê, serão 150 ônibus a mais nas linhas que têm como destino a Barra e a Lapa. A mudança durará até às 2h de domingo, 4. No domingo, será o mesmo esquema, com início às 14h e finalização às 2h da segunda-feira, 5.

Ainda serão disponibilizados para os foliões, 30 coletivos da frota reguladora na Estação da Lapa, que ficarão à disposição das 20h às 4h do dia seguinte. No sábado, haverão 12 ônibus, e no domingo, serão 18.

Por conta dos eventos do fim de semana, os itinerários das linhas que trafegam no trecho entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra passarão por alterações entre 13h de sábado à 0h de domingo e 13h de domingo e 0h de segunda.

Os táxis terão quatro pontos: no Shopping Barra, no Bompreço (Chame-Chame), Porto da Barra e rotatória da Praça Lord Cochrane. Foi criado ainda, especialmente para o evento, um ponto extra no último retorno da Avenida Centenário, sentido Vale dos Barris.

Se for de mototáxi, o serviço ficará disponível na Avenida Centenário, no último retorno, sentido Vale dos Barris, ao lado do ponto de táxi.

Policiamento

Serão mais de 500 agentes que patrulharão o circuito e redondezas para garantir a segurança dos foliões.

Ao todo, 400 Policiais Militares e 140 homens do Corpo de Bombeiros, incluindo Salva-Vidas, que patrulharão o circuito e redondezas. Além disso, a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) reforçará a segurança, com três postos policiais em diferentes localizações.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado no Centro de Operações e Inteligência monitorará o espaço através das câmeras localizadas no circuito Orlando Tapajós durante todo o evento.

