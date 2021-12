Fuzuê e Furdunço antecipam Carnaval neste fim de semana

O Carnaval só começa nesta quarta, 3, mas já tem folia nesse fim de semana. E o melhor em duas festas gratuitas nos bairros da Barra e Ondina: Fuzuê neste sábado, 30, e Furdunço, no domingo, 30.

O Fuzuê terá bandas de sopro, percussão e batucada no circuito Orlando Tapajós, criado este ano pela prefeitura. O percurso é entre o Clube Espanhol e o Largo do Farol da Barra. Dez grupos culturais vão se apresentar no evento.

Sucesso em 2015, o Furdunço terá nova edição este ano no mesmo circuito. Neste evento, 33 grupos vão desfilar em minitrios com atrações como Adão Negro, Alavontê e BaianaSystem.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FUZUÊ E DO FURDUNÇO:



FUZUÊ (sábado, 30)



16:00h As Baianas e Ganhadeiras de Itapoã

16:10h Bloco Jacu / Barão

16:20h Pierrot de Plataforma

16:30h Bloco Saco Cheio

16:40h Macarados de Maragogipe

16:50h Paroano Sai Milhó

17:00h Afoxé Corin Efan

17:10h Bloco Travestidos - As Kuviteiras

17:20h Commanches do Pelô (Índio)

17:30h Os Mutantes



FURDUNÇO (domingo, 31)



15:00h Caetanave com Carlinhos Brown

15:10h Oficina de Frevos e Dobrados

15:20h Bonecos em Folia

15:30h Cia de Danças e Folguedos

15:40h Bereguedê Transeunte

15:50h Bandaço Jurema

16:00h Clube dos Caretas

16:10h Quabales

16:20h Mega Power Trio

16:30h Silvia Patricia - Tuc Tuc

16:40h Rixô Elétrico e Fred Menendez

16:50h Nano Trio e Garampiola

17:00h Chico Gomes e Peixinho Elétrico

17:10h Baianafolia

17:20h Os Informais

17:30h Cegueira de Nó

17:40h Grupo só Samba de Roda

17:50h Alex Costa e Coreto Elétrico

18:00h Wilson Café

18:10h Microtrio - Ivan Huol

18:20h Flor Serena e Rural Elétrica

18:30h Barkalôca - Durval Lelis

18:40h Amanda Santiago

18:50h Baby E Paulinho

19:00h Virgílio

19:10h Adão Negro

19:20h Grupo Do3 com Orquestra de Pandeiros

19:30h Samba de Farofa

19:40h Batifun

19:50h Vitrola Baiana

20:00h Os Marchistas

20:10h Carlos Pitta

20:20h Janela Brasileira

20:30h Alavontê

20:40h Baiana System

adblock ativo