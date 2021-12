A pré-folia em Salvador continua com o Funduço neste domingo, 19, no Circuito Orlando Tapajós. As atrações animam o folião pipoca no contra fluxo do circuito Dodô.

Confira programação completa:

14h OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS

14h08 BAND'AIYÊ

14h24 COLETIVO CARRINHO MULTIMIDIA

14h32 MARCOS CLEMENT E BANDA ARAPUKA

14h40 EDD BALA E FANFARRA MÁGICA

14h48 BANDÃO JUREMA

14h56 ORQUESTRA DE PANDEIROS DE LAURO DE FREITAS

15h06h WILSON CAFÉ

15h14 CHOCOLATE RIVEROS

15h22 PAULO RAIO

15h30 OS INFORMAIS

15h38 MARCIONILIO PRADO

15h46 BANDA RUY TAPAJÓS

15h54 LUCAS DI FIORI

16h04 LUCIANO CALAZANS

16h12 ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR

16h20 FLOR SERENA

16h28 BANDA MARANA

16h36 EVANAVE COM BANDA EVA

16h44 VITROLA BAIANA

16h52 AMBIENTE BRASILEIRO

17h ALEXANDRE LEÃO

17h SILVIA PATRICIA E TUK TUK SONORO

17h16 BAILINHO DE QUINTA

17h24 OS MARCHISTAS

17h32 ALEX COSTA E CORETO ELÉTRICO

17h40 BANDA BARRA ONDINA

17h48 QUABALES

17h56 DIONORINA

18h06 BAIANAFOLIA

18h14 ALAVONTÊ

18h22 BATIFUN

18h30 ADRIANO REZENDE

18h38 JÚLIO CALDAS

18h46 MÁRQUINHO CAFÉ

19h04 LÉO SANTANA

19h12 AMANDA SANTIAGO

19h20h BANDA ALMA

19h28 BAIANASYSTEM

Furdunço lota Circuito Orlando Tapajós em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo