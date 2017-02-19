Furdunço lota Circuito Orlando Tapajós em Salvador
A pré-folia em Salvador continua com o Funduço neste domingo, 19, no Circuito Orlando Tapajós. As atrações animam o folião pipoca no contra fluxo do circuito Dodô.
Confira programação completa:
14h OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS
14h08 BAND'AIYÊ
14h24 COLETIVO CARRINHO MULTIMIDIA
14h32 MARCOS CLEMENT E BANDA ARAPUKA
14h40 EDD BALA E FANFARRA MÁGICA
14h48 BANDÃO JUREMA
14h56 ORQUESTRA DE PANDEIROS DE LAURO DE FREITAS
15h06h WILSON CAFÉ
15h14 CHOCOLATE RIVEROS
15h22 PAULO RAIO
15h30 OS INFORMAIS
15h38 MARCIONILIO PRADO
15h46 BANDA RUY TAPAJÓS
15h54 LUCAS DI FIORI
16h04 LUCIANO CALAZANS
16h12 ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
16h20 FLOR SERENA
16h28 BANDA MARANA
16h36 EVANAVE COM BANDA EVA
16h44 VITROLA BAIANA
16h52 AMBIENTE BRASILEIRO
17h ALEXANDRE LEÃO
17h SILVIA PATRICIA E TUK TUK SONORO
17h16 BAILINHO DE QUINTA
17h24 OS MARCHISTAS
17h32 ALEX COSTA E CORETO ELÉTRICO
17h40 BANDA BARRA ONDINA
17h48 QUABALES
17h56 DIONORINA
18h06 BAIANAFOLIA
18h14 ALAVONTÊ
18h22 BATIFUN
18h30 ADRIANO REZENDE
18h38 JÚLIO CALDAS
18h46 MÁRQUINHO CAFÉ
19h04 LÉO SANTANA
19h12 AMANDA SANTIAGO
19h20h BANDA ALMA
19h28 BAIANASYSTEM