Furdunço faz a alegria do folião pipoca no Campo Grande

O dia ainda nem estava escuro, mas os graves potentes e o groove característico do Baiana System já soavam forte pelo circuito Osmar, no Campo Grande nesta sexta-feira, 5.

Com uma hora e meia de antecedência, o grupo, que desponta como o mais recente fenômeno da música baiana, desfilou arrastando um grande público. Jovens, adolescentes, crianças e até idosos não ficaram ilesos à guitarra baiana, instrumento resgatado nas canções da banda, que possui também forte influência eletrônica e defende um Carnaval sem cordas.

A expectativa antes do show, o mais esperado da última edição do Furdunço em 2016, era grande. O cineasta Paulo Hermida, de 40 anos, levou o filho para a festa. Para ele, a trupe liderada por Russo Passapusso representa a renovação da música local. "Essa inserção de novas coisas junto à guitarra baiana é um resgate e ao mesmo tempo é muito contemporâneo", afirmou.

A estudante Kenia Mattos, 19, explicou que, entre as atrações da banda, está o público diverso e "tranquilo". Já a engenheira agrônoma Eloísa Rosa, 53, elogiou "a pegada social" das letras cantadas por Passapusso.

De cima do minitrio estilizado em referência aos piratas, símbolo utilizado pela produção do grupo, o cantor pediu que o público fizesse o Campo Grande tremer. Pedido prontamente atendido.

"A mais de mil decibéis, virado numa goteira", cantavam os foliões. Além do sucesso Terapia, músicas como Playsom e Da Calçada pro Lobato animaram a galera.

Democracia

Antes dos piratas invadirem o circuito central da folia, outros grupos já haviam feito a festa de quem passou pelo Campo Grande. Logo cedo, o Microtrio de Ivan Huol lembrou os antigos carnavais com suas marchinhas de duplo sentido. Homenageando a diversidade das famílias, o artistas apostou em um repertório irreverente.

As turistas cariocas Silvana Branco e Vitória Bonaldi, que foram levadas à festa por uma amiga baiana, aprovaram. "Prefiro essa tranquilidade do que o empurra-empurra dos trios de axé", afirmou Vitória. "E aqui a gente pode brincar à vontade, sem aperto", completou Bonaldi. Logo atrás, quem também arrastou o público presente com sua proposta democrática foi o movimento musical Alavontê, puxado por Manno Góes, Magary Lord, Ricardo Chaves, Ramon Cruz e Durval Lelys.

Pioneiros do Furdunço, ao lado do Baiana System, os músicos cantaram sucessos antigos da axé music, mas em arranjos repaginados. Para Magary Lord, a renovação proposta pelo grupo já vem acontecendo, "naturalmente". "É o surgimento dessa mistura, esses trios mais baixos, possibilitando a comunicação, que constitui um Carnaval democrático", afirmou o músico.

adblock ativo