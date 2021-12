Furdunço encerra prévia da folia com festa de axé e paz

O último fim de semana antes do Carnaval acabou neste domingo, 19, como se Salvador já estivesse no auge da folia momesca. Tudo por causa do famoso Furdunço, apresentação gratuita de artistas e manifestações culturais que já tomou conta do posto de prévia oficial da maior festa de rua do planeta.

O desfile de atrações, no Circuito Tapajós (entre Ondina e a Barra), reuniu bandas e cantores consagrados, como BaianaSystem, Alavontê, Armandinho e Léo Santana, e grupos culturais, como o Quabales.

"Foi minha primeira vez no Furdunço e achei muito bom, muito diversificado. Vi muita família, muita criança, até cachorro eu vi no circuito (risos). Não vi brigas. O policiamento estava beleza. Só não gostei da pouca informação sobre os locais para pegar o ônibus na volta. Mas gostei muito da festa e saí com mais energia do que quando entrei", festejou a dona de casa Patrícia Ribeiro.

@leosantana 🎙no #furdunco em Salvador 💥💥💥 Uma publicação compartilhada por Zé OVO CDS (@zeovocds) em Fev 19, 2017 às 5:25 PST

Levantamos a âncora e navegamos no mar da pipoca com Navio pirata no Pré Furdunço 🛳⚓️#baianasystem #furdunco #carnaval2017 #carnavaldesalvador #carnavalsemcordas #ondinabarra #salvador #bahia Uma publicação compartilhada por Renata Brasil (@renabrasil) em Fev 19, 2017 às 9:45 PST

Segurança

A Secretaria da Segurança Pública informou que, até as 18h deste domingo, não foram registradas ocorrências graves durante o Furdunço – apenas um furto e uma perda de documentos foram contabilizados. No acumulado dos três dias de pré-Carnaval, foram registrados 14 furtos, três roubos e quatro perdas de documentos, de acordo com a SSP.

"Estamos resgatando o trio elétrico para aquele povo que não tinha clube – e hoje não tem camarote. É o povão de rua. Esse é o objetivo: fazer a animação do povão na rua. É um grande resgate que vem só engrandecer e fazer o nosso Carnaval cada vez mais do povo", declarou Armandinho à Secretaria de Comunicação de Salvador sobre o Furdunço.

A "trégua" na folia só ocorre hoje, pois nesta terça, 21, a festa na capital recomeça com trio elétrico e o Palco Skol (no Farol da Barra) – com atrações gratuitas, entre elas Timbalada e Saulo.

