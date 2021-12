Furdunço desfila da Ondina até a Barra neste domingo

O Furdunço desfila neste domingo, 31, no Circuito Orlando Tapajós, do Centro Espanhol ao Farol da Barra, a partir das 15 horas. O megabloco foi criado em 2014 e estreou em 2015 no pré-carnaval de Salvador.

Sem cordas e com os artistas mais próximos, o movimento atrai um grande público, que vai às ruas em busca de curtir o momento de 'esquente' da folia. Mais de 30 atrações estão previstas para desfilar neste domingo ao longo do percurso.

