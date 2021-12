Furdunço antecipa folia no circuito Orlando Tapajós

Furdunço significa desordem e bagunça. Mas, no novo circuito Orlando Tapajós, que vai do Clube Espanhol até o Farol da Barra neste domingo, 31, o pré-carnaval com mais de trinta atrações aconteceu uma bagunça organizada.

Marchinhas, bandas de sopro, fanfarras, pierrôs, minitrios e até tuk tuk fizeram os foliões reviver os antigos carnavais. "É um Carnaval tradicional e de rua. Pode curtir com as crianças. É muito mais tranquilo", disse a professora Catiuscia Oliveira, 37 anos.

Carlinhos Brown e sua Caetanave abriram o desfile. Atrações como Durval Lelys, Adão Negro e BaianaSystem completaram a grade.

A festa era feita pelos próprios foliões. Os fãs da cantora Daniela Mercury, por exemplo, levaram para a rua o Fundunço da Daniela. "Temos como bandeira, divulgar 'Cidade da Música' , hit que a rainha lançou para homenagear o título que Salvador recebeu da Unesco", explicou o bibliotecário Bruno Almeida, 28 anos.

Um minipalco móvel equipado com sistema de som, luz e gerador, o tuk tuk com a cantora Sylvia Patrícia trouxe os sucessos de antigos carnavais e despertou saudosismo. O grupo é composto por oito músicos que desfilam no chão e a cantora fica na carroceria.

"A equipe e convidados vestem mortalhas fornecidas pela produção que depois são devolvidas e lavadas para serem usadas novamente. É uma ação sustentável", relatou a produtora Virgínia da Rin.

O prefeito ACM Neto considera que a festa movimenta a economia da cidade. "Quinta-feira os turistas já estavam chegando. É uma festa popular sem cordas que fortalece o Carnaval e mantém a pipoca viva", afirmou.

Segundo a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FEBHA), a ocupação de hotéis na Barra é de 85%. A estimativa da prefeitura era receber cerca de 600 mil pessoas na festa.

Gritinho de Carnaval

O Espaço Xisto Bahia também promoveu, neste domingo, o início da folia no Gritinho de Carnaval. O evento que foi das 9h às 12h, animou o público 50 foliões. "Apesar de Salvador ser a capital do Carnaval faltava uma programação carnavalesca para a criançada", disse Ninfa Cunha, coordenadora do Espaço.

O evento foi organizado pensando no público infantil até os 13 anos, com decoração temática, além de uma mesa para pinturas artísticas, lanches, aula de dança e shows. "Acho muito legal, vou pintar o rosto, brincar e ouvir a banda", disse Cecília Martins.

A auxiliar administrativa Claúdia de Carvalho levou a filha Fernanda de Carvalho, 6 anos. "É um evento para as crianças, diferente do shopping, onde o objetivo é fazer os adultos comprarem".

