Exatamente às 15h deste domingo, 24, com o sol forte do verão baiano, teve início a edição 2019 do Furdunço, o pré-carnaval de rua de Salvador, que acontece no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra).

Milhares de foliões ocupam a avenida Oceânica. O Rixô Elétrico foi o primeiro micro trio a aparecer no circuito.

“O Furdunço chegou para ficar. É uma festa que valoriza o carnaval de rua, resgata os antigos carnavais e abre espaço para que músicos que não têm acesso à mídia possam mostrar sua arte”, disso Fred Menezes, vocalista da banda Rixô Elétrico.

Dezenas de Micros trios, bandas de percussão e trios elétricos irão desfilar no Furdunço.

Furdunço anima segundo dia de pré-Carnaval neste domingo | Foto: Divulgação/ATarde

