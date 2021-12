Frota de ônibus na folia chega a 2.778 veículos

A frota de ônibus em Salvador será reforçada em 30% neste Carnaval, segundo a prefeitura. O sistema funcionará, durante a folia momesca, com 2.615 veículos convencionais e 163 micro-ônibus do Subsistema de Transporte Coletivo Complementar (Stec).

No total, serão 400 linhas funcionando durante a festa, sendo 215 delas noturnas (entre 21h e 5h). Os passageiros, no entanto, terão que desembarcar nas avenidas Centenário, Anita Garibaldi e Reitor Miguel Calmon para seguir em direção aos circuitos oficiais.

O esquema de transporte da folia - assim como o funcionamento de outros serviços da prefeitura - foi detalhado na tarde desta segunda-feira, 1º, em coletiva com o prefeito ACM Neto e a equipe de secretários municipais, no Monte Pascoal Hotel, na Barra.

Entre as opções de acesso à festa anunciadas, está a gratuidade do Elevador Lacerda e dos planos inclinados Gonçalves (Pelourinho), Pilar (Carmo) e Liberdade-Calçada.

Estacionamentos remotos também estarão em operação, entre quarta, 3, e Quarta-feira de Cinzas, 10. Cerca de quatro mil vagas serão disponibilizadas na Arena Fonte Nova e nos shopping Salvador e Salvador Norte, a R$ 10 e R$ 25, respectivamente. Os foliões que optarem por esse serviço serão transportados até os circuitos por ônibus especiais.

Saúde

O esquema de assistência à saúde da população que for à festa também foi divulgado no encontro. No total, 1.800 profissionais estarão de plantão em 11 módulos assistenciais, 165 leitos e 11 espaços de tratamento intensivo (UTI). O serviço de pronto atendimento terá à disposição 56 ambulâncias e 18 "motolâncias" (socorro em motocicletas). Cinco equipes de cirurgias e 210 médicos de plantão.

Postos Fique Sabendo - para testagem de HIV, sífilis e hepatite - estarão nos dois principais circuitos. Dois milhões de preservativos serão distribuídos.

As unidades de saúde e outras estruturas serão protegidas por cerca de 340 guardas municipais. A corporação atuará com 372 agentes no apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que fiscalizará quatro mil comerciantes informais licenciados para trabalhar no festejo. Ao todo, 1.100 guardas estão escalados para a folia.

Segundo o prefeito ACM Neto, R$ 50 milhões serão gastos com a festa, sendo R$ 15 milhões da prefeitura e R$ 35 dos patrocinadores.

