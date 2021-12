Food trucks servem comidinhas aos foliões no circuito Dodô

No Carnaval deste ano, não faltarão opções para se reabastecer durante a folia. Exemplos disso são as vilas gastronômicas montadas pela Associação de Food Trucks da Bahia em dois pontos estratégicos do circuito Dodô (Barra/Ondina).

Uma das áreas fica localizada ao lado do Farol da Barra, na rua Airosa Galvão, e funciona das 14h às 6h, com cerca de cinco foods. Entre eles, o Leka Food Truck, com churrasco e hambúrguer, e Avenida, com massas e sanduíches.

Já a outra fica instalada na rua Nossa Senhora de Fátima, em frente ao Instituto Social da Bahia (Colégio Isba), em Ondina, com horário de funcionamento entre as 18h e 6h. Lá, os foliões podem saborear as tapiocas e arrumadinhos da Sertão Gourmet, os sanduíches da Guerrilha Truck e os churros da DaHora, entre outros.

A ação, que já aconteceu na folia de 2015, é uma parceria da associação com a Saltur, empresa da prefeitura que organiza o Carnaval.

