O cantor Xanddy fez os foliões requebrarem ao som do Harmonia do Samba neste domingo, 7. Como sempre, o marido de Carla Perez mostrou bastante suingue em cima do trio do bloco Meu e Seu no Circuito Dodô.

"Está bom aqui. Esse negócio está bom", dizia o cantor, ao entoar "Nossa Paradinha" e "Comando".

