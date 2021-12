Foliões movimentam o Circuito Dodô na espera do arrastão

É 'quarta-feira de cinzas', mas ainda tem festa no Circuito Dodô. Nesta manhã, dia 10, acontecerá o tradicional arrastão entre Barra-Ondina para "curar a ressaca" dos foliões.

A festa, que deve iniciar por volta das 10h, já começa a movimentar o circuito. Foliões, trios e ambulantes ainda continuam no local, se preparando para por fim na folia de Momo. A expectativa é grande, já que é o último ano da cantora Ivete Sangalo no comando do arrastão. Fãs acreditam que a morena deve preparar algo de especial.

Atrações

Além de Ivete, neste ano, o evento vai contar com a presença de Tays Reis, cantora da banda Vingadora, Igor Kannário, Mari Antunes, da banda Babado Novo, Tomate, e o sertanejo Danniel Vieira.

O cantor Márcio Victor, do Psirico, também vai participar da festa, que vai por fim na intensa semana de folia.

