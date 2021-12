Foliões fazem festa na entrega de fantasia das Muquiranas

Inspiradas na cantora e atriz portuguesa radicada no Brasil Carmem Miranda, as fantasias do bloco As Muquiranas, um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, começaram a ser entregues aos foliões, nesta segunda-feira, 5, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos.

Antes mesmo da abertura dos portões, às 9h, o trânsito já apresentava lentidão. A ladeira foi ocupada por ambulantes vendendo cerveja e adereços como peruca a arma aquática.

Há 15 anos como folião, o empresário Almiro Neiva, 49, conta que há até grupos de WhatsApp para marcar o encontro. “Aguardamos o ano inteiro para que esse dia chegue. A alegria é tanta que já fazemos nosso pré-Carnaval aqui mesmo, muquiranas é alegria, festividade e paz”.

Quem não se alegra é a vizinhança, que, mesmo com a casa fechada, ouve perfeitamente o som. Na frente da casa do francês Cristian Fher, que mora há 20 anos no Brasil, um carro com som alto animava os foliões. “Não critico a festa. Sei que as pessoas que aproveitam para trabalhar. O que incomoda é a altura do som, acompanhado do cheiro forte de urina aqui na porta”.

