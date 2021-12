O povo baiano já vai entrando no clima do Carnaval com o Furdunço que acontece na tarde/noite de domingo, 16. O esquente carnavalesco teve início por volta das 15h, com um trio elétrico puxado pelo Forró do Tico. A festa também conta com FitDance, Baiana System, Lincoln e Duas Medidas, Mudei de Nome, Armandinho, Adão Negro, Araketu, Kart Love, Ana Mameto, entre outros.

O festejo reúne grupos de amigos em clima de descontração. Logo cedo, o circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), foi tomado de pessoas fantasiadas que aproveitaram o final de semana para curtir o evento que antecede o Carnaval de Salvador.

Oficialmente, a folia monesca tem início na próxima quinta-feira, 20, e vai até a terça-feira, 25.

Foliões entram em clima do Carnaval com o furdunço | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo