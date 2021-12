Foliões da Mudança do Garcia curtem festejo debaixo de chuva

Chuva nunca significou desânimo para os foliões do Carnaval de Salvador. Na tarde desta segunda-feira, 12, a garoa não fez com que as pessoas que curtiam a Mudança do Garcia deixassem de dançar e protestar no local.

O cortejo passava pela curva do bairro que dá acesso à avenida Garibaldi quando a chuva caiu. Passavam na hora o Bloco do Galo e grupos de samba, além de sindicatos.

"Eta desgrama, eta desgrama", começou a cantar a multidão, debaixo d'água. As reforma trabalhista e da previdência foram o principal alvo de críticas. Na sequência, ainda sob chuviscos, uma fanfarra do bloco do Sindpetro puxou arranjos de sucessos do Carnaval, como Bota Pra Ferver, "esquentando" o clima.

