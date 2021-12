Foliões aproveitam Furdunço para brincar "Carnaval irreverente"

A menos de uma semana do Rei Momo receber as chaves da cidade e dar início oficialmente ao Carnaval de Salvador, o que ocorrerá na próxima quinta-feira, 8, a Barra já virou palco antecipado da folia baiana. Neste domingo, 4, marchinhas e microtrios invadiram a avenida Oceânica, sem cordas, acompanhados de um mar de foliões para mais uma edição do Furdunço.

O evento, que tem sido realizado nos últimos anos e será repetido na quinta, já virou tradição da festa soteropolitana. Nesta edição, contou com a apresentação de cerca de 40 atrações que saíram da altura do Clube Espanhol em direção ao Farol da Barra.

O primeiro a desfilar foi a Canela Fina, banda voltada para o público infantil. Apesar de estar previsto para começar às 16h, o bloquinho só passou pelo Cristo da Barra com 45 minutos de atraso.

Em seguida, o Rixo Elétrico chegou no ritmo do afoxé, trazendo uma leva de animados foliões de diferentes idades. A auxiliar administrativo Edna Rosas, 32, foi acompanhada de cinco amigas, moradoras da Boca do Rio. Todas vestidas de Capitã América. Ela afirmou que o Furdunço é a oportunidade de brincar o Carnaval de forma irreverente. “Eu acho isto aqui muito bacana porque há muita diversidade. E cada um se veste da forma que quer. É um espaço de muita liberdade”, destacou a foliã.

Já o professor Gilson França, 32, preferiu sair atrás dos bloquinhos com glitter espalhado pelo corpo. “Não vim fantasiado. São acessórios carnavalescos. É glitter, uma máscara e uma pluma para a cabeça que serve como peruca improvisada”, detalhou.

Para o professor, o Furdunço é uma opção de carnaval mais tranquilo, sem os tradicionais trios. “Acho bacana este formato porque é menor. O circuito é pequeno, mais familiar. É uma forma de brincar mais tranquila. Só não estou gostando do atraso, mas quando vier, vou atrás”, brincou.

O sol já havia se posto quando o trio do músico Armandinho, uma das atrações mais aguardadas, chegou ao Cristo, ao som de “A luz de Tieta”. No local, fizeram uma homenagem a Dodô e Osmar, criadores do trio elétrico.

A programação ainda contou com artistas como a cantora Márcia Castro, Jau e a banda Baiana System.

