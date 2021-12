Foliões aproveitam Carnaval para realizar fantasias

Tem muita gente contando as horas para o reinado de Momo tomar conta da cidade. E cair na libertinagem. É que em períodos de festas, como o carnaval, a galera se solta mais e coloca para fora até mesmo os desejos mais sombrios.

As fantasias e taras sexuais ficam mais evidentes e é durante a folia que muitos tomam coragem de realizar suas vontades, que até então estavam escondidas.

De acordo com a educadora sexual Aline Castelo Branco, isso ocorre porque o carnaval é considerado a festa da permissividade, onde tudo pode e está liberado. "O carnaval é a festa do prazer, as pessoas tomam coragem de fazer aquilo que estava guardado, mas que no cotidiano não se sentem à vontade. É uma espécie de vale tudo, sem regras. É como se todas normas estivessem suspensas", diz.

Palavra de psicóloga

As fantasias sexuais podem estar liberadas, mas é preciso cuidado para que não gerem ressaca moral pós-festa. Após realizar seus desejos secretos, muitos que não tem coragem para concretizá-las no dia a dia vivem o sentimento de culpa. É comum, por exemplo, muitos relacionamentos estáveis terminarem durante esse período porque uma das partes quer aproveitar. "Fantasias sexuais são saudáveis, porém não faça nada que possa te agredir ou agredir o parceiro, mesmo que seja um parceiro casual", alerta a psicóloga Juliana Calixto.

Fantasias mais comuns durante o carnaval:

Colombina - Sim, os homens se sentem atraídos por mulheres usando fantasias lúdicas, relacionadas à festa.

Ménage a tróis - No português bem simples é o famoso sexo a três. E essa fantasia disputa o pódium entre homens e mulheres.

Troca-troca - Ter uma noite de prazer com vários parceiros durante a folia. Muita gente se imagina trocando de amante durante o baile de carnaval.

Novidade - Tem gente que se permite a transar com um completo desconhecido, que nunca viu na vida!

