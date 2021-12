Foliões apostam em Xenhenhem este ano

Oficialmente, a música do Carnaval 2015 ainda está sendo escolhida, mas entre os foliões já dá para sentir que Xenhenhem, do grupo Psirico, é a mais cotada para ocupar o posto.

Se for a vencedora, será a terceira de Márcio Victor. Ele explica a fórmula: "Não adianta juntar letras bonitas, o importante é ouvir o povo, ir às favelas".

De acordo com o cantor, algumas estratégias também dão um empurrãozinho, como esperar o momento certo para lançar o hit e investir apenas em uma canção. "Tatau cantou esta música para mim no meio do Carnaval do ano passado. Me apaixonei, fiquei doido para soltar, mas segurei", conta.

Mais acessadas

Na última quarta-feira, o site Youtube revelou a lista das músicas mais acessadas do Carnaval 2015. Contrariando os seguidores da axé music, que completa 30 anos, nenhum cantor do ritmo foi elencado dentre os cinco mais visitados no site.

O primeiro lugar ficou com a 'sofrência' de Pablo. A romântica Porque Homem não Chora, em ritmo de arrocha, teve mais de 13 milhões de visualizações. A equipe de A TARDE tentou falar com o cantor, mas não obteve retorno.

Com mais de 2,6 milhões de acessos, em menos de três meses de disponibilização no site, a canção Gordinho Gostoso, de Neto LX, ocupou o segundo lugar. A música foi lançada na versão carreira solo no dia 29 de julho, mas passou a ser difundida em nível nacional durante o verão.

"É um orgulho muito grande! Esse é o hino dos gordinhos", disse. Por pouco, a letra não ficaria no anonimato, já que Elmiro Neto, 26 - nome oficial do cantor -, conta que, quando a ouviu pela primeira vez, não quis investir porque não se aceitava gordo.

Apesar de ser a mais citada pelos foliões entrevistados, Xenhenhem só aparece no terceiro lugar, com 1,3 milhões de visualizações. Cartório, de Claudia Leitte; Pra Frente, de Ivete Sangalo; e Parara Tibum, da funkeira Tati Zaqui, também foram lembradas como boas candidatas.

Para a enfermeira Erica Cruz, 30, faltou divulgação dos cantores de axé. "O marketing do Psirico é muito grande", opinou.

