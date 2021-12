Folião termina o Carnaval com fôlego de início de festa

O Carnaval acabou, mas nem parecia despedida. Com fôlego para mais oito dias de festa, soteropolitanos e turistas pularam atrás do trio elétrico no tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, realizado na manhã desta quarta-feira, 10, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Este ano, a festa seria marcada pela despedida de Ivete do evento. Mas, por causa de uma infecção intestinal, a cantora não pôde se apresentar. Na ausência da artista, quem roubou a cena foi a vocalista da banda Vingadora, Tays Reis, que embalou os foliões ao som do hit Paredão metralhadora.

Mais vazio e com menos atrações que os anos anteriores, o Arrastão contou com três trios elétricos, que saíram do Farol da Barra por volta das 10h. Nem mesmo uma chuva fina que caiu sob os foliões na saída das atrações desanimou quem se recusava a aceitar que a festa estava acabando.

A pedido de Ivete Sangalo, os cantores Lincoln Sena, da banda Duas Medidas, Sinho Ferrary, Ju Morais, Carla Cristina e Lucas Marques, participante do The Voice Kids, capitanearam o trio dela, o Madeirada, primeiro a entrar no circuito.

Durante a apresentação, os artistas cantaram, com a ajuda do público, sucessos de Ivete, como Festa e Acelera aê. "Ivete adoeceu, mas pediu que a gente trouxesse a mesma alegria de todos os anos para vocês. Vamos fazer uma bela festa para que ela possa assistir de casa", pediu Carla Cristina.

O quadro clínico de Ivete Sangalo foi confirmado pela artista por meio das redes sociais. "Eu comi alguma coisa que me fez muito mal. Na volta do show de Recife, comecei a sentir dores abdominais muito fortes. Mas agora, já medicada, em casa, venho deixar um beijo. Está tudo bem. Com dores ainda, mas bem mais tranquila".

A ausência da cantora decepcionou alguns fãs, que chegaram a levar faixas e cartazes para homenageá-la. Foi o caso da vendedora Luiza Santana, 32 anos. Com um cartaz improvisado, ela queria declarar seu carinho pela cantora.

"Fiz um esforço enorme para conseguir vir para o arrastão. Quase não dormi porque trabalhei todos os dias de Carnaval. Mesmo assim, fiz questão de vim vê-la se despedindo, para que ela saiba que é muito querida pelos baianos", afirmou.

Metralhadora

Após o Madeirada, o segundo trio a desfilar foi o da banda Psirico, que arrastou uma multidão ao som da música Pega pega. O vocalista do grupo, Márcio Victor agradeceu a Carlinhos Brown e a Ivete Sangalo, precursores do Arrastão.

"Se eu estou aqui hoje é graças a artistas como Brown e Ivete. Eles dois abriram essa festa e deram espaço para que outros artistas pudessem se apresentar", disse.

Durante a apresentação, Márcio Victor prestou uma homenagem também aos ambulantes e demais pessoas que trabalharam durante a festa. "Vocês são importantes demais. Hoje é a vez de vocês aproveitarem".

Segundo as ordens do cantor, o garçom Gilberto Ferreira, 28, caiu no pagode após trabalhar por quase 14 horas seguidas no dia anterior. "Todos os anos eu espero o Arrastão porque é meu único momento de diversão. Nos outros dias, é 'pau viola'", brincou.

Último artista a se apresentar, o sertanejo Daniel Vieira trouxe como convidados Tays Reis e Igor Kannário. Assim que subiu ao trio, os foliões pediram que ela cantasse Paredão metralhadora, e ela, claro, prontamente atendeu. Em seguida, foi a vez de Igor Kannário subir ao trio com sua música de trabalho Depois de nós é nós de novo.

O último trio chegou a Ondina por volta das 13h30. Alguns foliões permaneceram no local. "Aguentaria mais dois dias de festa", brincou a estudante Vanessa Silveira, 27, inconformada com o fim da festa.

adblock ativo