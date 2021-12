Folião do Camarote Brahma tem até 5ª para pedir reembolso

O folião que não trocou o abadá do camarote Bar Brahma tem até esta quinta-feira, 19, para pedir reembolso do dinheiro investido na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia (Antigo Shopping Iguatemi), segundo informou a Central dos Camarotes, empresa responsável pela organização do Camarote Brahma.

Os clientes poderão solicitar o reembolso do pagamento por meio de depósito bancário ou pelo estorno do cartão de crédito.



Em caso de dúvida, o folião pode entrar em contato por meio do telefone (71) 3797-6100.

Entenda o caso

Uma parte da estrutura do camarote desabou na madrugada da última segunda-feira, 16, por volta das 5h da manhã, devido à chuva que atingiu o bairro. O camarote fica no Circuito Barra/Ondina.

Por conta disso, o camarote permaneceu fechado nos dois últimos dias da folia do Carnaval baiano, na segunda, 16 e terça-feira, 17.

