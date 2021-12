Folião do Camarote Brahma deve trocar ingresso; saiba como

O camarote da cervejaria Brahma não irá funcionar nesta segunda, 16, e terça-feira, 17, de Carnaval. Os clientes que já adquiriram os ingressos de acesso para qualquer um destes dias terão a opção de trocar seus tickets pelo ingresso do Camarote do Nana ou pelo Bloco Camaleão, disponíveis na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia (Antigo Shopping Iguatemi).

Os clientes têm a opção, ainda, de solicitar o reembolso do pagamento, a ser efetivado por meio de depósito bancário após o carnaval ou através do estorno no cartão de crédito.

Segundo a Central de Camarotes, empresa responsável pela organização do camarote, o desabamento ocorreu por volta das 5h devido a forte chuva que atingiu o bairro, mas ninguém ficou ferido, pois o incidente ocorreu após o encerramento das atividades e não havia ninguém no local. O camarote fica no Circuito Barra/Ondina.

Em caso de dúvida, o folião pode entrar em contato por meio do telefone (71) 3797-6100.

