Foliã pede namorada em casamento no palco da Cidade Elétrica

Ja virou tradição. Na segunda noite de folia, o público que curtia ao show de Ferrugem celebrou mais um pedido de casamento no palco da Cidade Elétrica, no circuito Dodô (Barra/Ondina), em Salvador. Quem protagonizou a cena foram as foliães de Brasília, Isadora e Ingridi que, pela primeira vez, vieram para Salvador curtir o maior Carnaval do Brasil.

“Nós nos conhecemos em uma festa e estamos há três anos e dois meses juntas. Decidimos vir para Salvador realizar nosso sonho de conhecer a festa e selar nossa união no palco, com Ferrugem”, revela Isadora.

Isadora e Ingridi vieram para Salvador para curtir o maior Carnaval do Brasil

adblock ativo