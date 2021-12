Fiscais flagram jovens em situação irregular na folia

Por meio das secretarias municipais de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps) e de Ordem Pública (Semop), a prefeitura mantém uma estrutura que envolve a oferta de centros de convivência e a realização de fiscalizações rotineiras para coibir o trabalho infantil durante a folia.

Segundo dados da prefeitura, até esta segunda-feira, 8, 3.019 abordagens sociais foram realizadas, cerca de 600 crianças cadastradas e 173 receberam acolhimento nas unidades municipais.

A ação conta, ainda, com a colaboração de instituições parceiras, como o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Defensoria Pública do Estado e o Conselho Tutelar.

Flagrante

Atendendo a uma denúncia, em uma ação conjunta entre a Semps e Semop, com apoio da Guarda Municipal e do MP-BA, 20 crianças e adolescentes, com idades entre 3 e 16 anos, foram flagrados, na tarde de domingo, 7, em situação de trabalho infantil.

"Chegamos ao local e encontramos esses meninos atuando como catadores de lata. Notificamos os pais e indicamos a todos que deveriam levar os meninos para os centros de convivência, sob o risco de serem penalizados", disse o supervisor da Guarda Municipal de Salvador, Ubirajara Azevedo.

