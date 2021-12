Filhos de Gandhy desfilam na Paz

"Agora a rua é nossa!" foi o grito de guerra de milhares de foliões do Filhos de Gandhy trajados com as tradicionais fantasias, assim que terminou a cerimônia do Padê de Exu, na tarde deste domingo, 7, no Largo do Pelourinho, marcando o início do desfile do bloco branco da paz.



O despacho para o mensageiro dos orixás começou pontualmente às 15 horas, quando em plena ladeira foi arriado o alguidar com a oferenda (farofa crua de farinha de mandioca e dendê, rodelas de cebola, um bife e sete pimentas vermelhas, charutos e cachaça), com pedidos para que os caminhos fossem abertos para Ogum e de paz para Oxalá, feito com a chuva de milho branco e com a soltura de pombas brancas.



Os clarins deram o sinal para que a batida ijexá cadenciada dos atabaques, com compasso dos agogôs, ditasse o ritmo dos passos dos três mil filhos de Gandhy, que à frente da banda que acompanha o bloco, e em meio aos jatos perfumados de alfazema, caminharam sem cordas em meio aos foliões até chegarem à Praça Municipal.



Campanha



Pelo segundo ano, o Filhos de Gandhy aderiu à campanha "Vá na Moral ou Vai se Dar Mal - Violência contra a Mulher é Crime", promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. A secretária Olívia Santana comemorou a parceria e pediu aos foliões que respeitassem o direito de a mulher dizer não a uma cantada.

