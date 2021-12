Filhas de Gandhy deixará de desfilar dois dias por falta de apoio

No ano em que completa 40 carnavais, o afoxé feminino Filhas de Gandhy deixará de desfilar em dois dias da folia - neste sábado, 2, no circuito Batatinha (Pelourinho), e terça, 5, no circuito Osmar (Campo Grande) - por falta de apoio.

Por causa da não inclusão da agremiação no Carnaval Ouro Negro e à falta de patrocínio, as foliãs do afoxé só desfilarão na segunda-feira da festa momesca, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

A ausência das Filhas de Gandhy nas duas datas acontece justamente justamente no ano em que a cantora Maria Bethânia aceitou o convite para ser madrinha do bloco. O afoxé sai nas ruas de Salvador desde o Carnaval de 1979.

