Figurinos de Claudia e Daniela foram os melhores do Carnaval

Claudia Leitte e Daniela Mercury foram as grandes vencedoras da categoria Melhor Figurino do Carnaval 2015 pelo Troféu Dodô e Osmar, em premiação realizada na noite desta terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves (TCA).

Daniela, que surpreendeu os foliões ao sair de um caixão no primeiro dia que desfilou, esbanjou sensualidade com suas fantasias inspiradas no tema "Rainha má". Na época, Daniela explicou que eram rainhas afro americana, indígena e europeia. Uma para cada dia da folia.

Já Claudia Leitte exibiu o corpo sarado em todos os dias da folia. A loira usou fantasias inspiradas em anjo, praia paradisíaca e casamento.

adblock ativo