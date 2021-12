Festas pré-carnaval invadem Praia do Forte neste sábado

Neste sábado, 30, a Praia do Forte, no município de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia, recebe dois eventos de pré-carnaval. Um deles é o "Cortejo do Forte", que está em sua sexta edição.

O evento terá início às 15h, após a concentração no Condomínio Terrace Porto das Baleias. Os ingressos são limitados, custam R$ 200 e podem ser adquiridos na loja Vivire Praia do Forte e no Shopping Paseo Itaigara.

A outra festa que promete animar a região turística é o "Ensaio Geral do Camaleão", comandado por Bell Marques, que recebe as bandas Psirico, Oito7Nove4 e Olodum, também a partir das 15h. Os ingressos estão à venda na loja Central do Carnaval, no Shopping da Bahia e na loja Carnavália, localizada no aeroporto de Salvador, e custam R$ 80 (meia) e R$ 160 (pista).

