Festas de pré-carnaval agitam agenda baiana; confira lista

Faltando uma semana para o Carnaval começar oficialmente, quem quiser "esquentar" para a folia conta com uma agenda de festas lotada para todos os gostos. As opções vão de festas de largo até às luxuosas na Praia do Forte.

Para aqueles que não dispensam as festas que são "a cara da Bahia", a Lavagem de Itapuã, que acontece nesta quinta-feira, 28, promete agradar baianos e turistas com toda sua tradição.

Comemorando 111 anos, a festa terá a presença do grupo Afoxé Filhos de Gandhy, além das baianas equipadas com água de cheiro e flores.

Festa gratuita

Apesar da Lavagem de Itapuã preparar os soteropolitanos e turistas para o Carnaval de Salvador, a movimentação nos circuitos só começa nesta sexta-feira, 29, com o Bloco Habeas Copos, que faz a festa na Barra, a partir das 21h.

Também nesta sexta, acontece a inauguração da nova orla do Rio Vermelho, que terá o show de Ana Mammeto, Amanda Santiago e Márcia Castro. O evento começa às 17h e o palco será montado no Largo da Mariquita.

Continuando a tradição, que começou no ano passado, neste domingo, 31, o Furdunço promete levar muita animação para o circuito Barra - Ondina. A festa terá participação das bandas Baiana System, Alavontê e Adão Negro.

Além disso, o evento contará com a presença do grupo de rock Os Informais, a única do gênero no circuito.

Pré-Carnaval Pago

Para aqueles que querem algo mais privado, mas não deixam de lado a "bagunça" de Carnaval, nesta quinta-feira, 28, a banda Pisirico vai animar o Museu du Ritmo com o "Ensaio do Psi". Os ingressos variam entre R$ 45 e R$ 100 e podem ser adquiridos nos balcões Pida, Balcão de Ingresso, Ticketmix e Line Bilheteria.

Ainda nesta quinta-feira, 28, a cantora Aline Rosa, vai comandar a festa "Esquente de Carnaval", junto com aos Djs Cainã Monteiro e Ober, na boate San Sebastian. A entrada custa R$ 30.

Já sexta-feira, 29, a Festa Bagaceira vai "balançar" o Alto do Andú. O evento terá a participação de três bandas que prometem tomar conta do Carnaval deste ano com seus hits: É o Tchan, Babado Novo e Vingadora. A festa, que começa a partir das 22h, tem entrada nos valores de R$ 50 a R$ 110. Os ingressos estão sendo vendidos nos balcões Ticketmix e na boate San Sebastian.

Quem topa sair de Salvador para curtir pode seguir para o Litoral Norte, na Praia do Forte, onde terá o "Cortejo do Forte" neste sábado, 30. Os ingressos são limitados, custam R$ 200 e podem ser adquiridos na loja Vivire Praia do Forte e no Shopping Paseo Itaigara.

Outra festa que vai animar Praia do Forte é o "Ensaio Geral do Camaleão". O evento será comandado por Bell Marques, Psirico, Oito7Nove4 e Olodum. Os ingressos são vendidos na loja Central do Carnaval, no Shopping da Bahia e na loja Carnavália, localizada no aeroporto de Salvador, e custam de R$ 80 a R$ 160 .



Infantil

E quem disse que criança não pode curtir uma festa de pré-carnaval? Carlinhos Brown pretende animar a garotada com seu Sarau Kids, no próximo domingo, 31, no Museu do Ritmo, a partir das 17h.

O grupo DoReMiLa vai abrir a festa, que terá a participação especial da dupla Lucas e Orelha. Os ingressos variam entre R$ 40 a R$ 80.

