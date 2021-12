Festa registra queda no índice de violência

O índice de violência no Carnaval de Salvador este ano registrou queda em relação à folia de 2015, destacou nesta quarta-feira, 10, o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa.

"Houve uma diminuição de 16,7% nas tentativas de homicídio, 6,9 % nas lesões corporais (176 registros neste ano contra 189 em 2015) e 3,5% nos roubos em comparação com a festa de 2015 (110 casos em 2016 , contra 114 no ano anterior)", frisou.

A informação foi divulgada em coletiva, no Quartel dos Aflitos, sobre o balanço das operações do governo do estado na folia.

Outro dado importante foi citado pelo subsecretário da Saúde, Roberto Badaró: "No total, de 2.034 pessoas fizeram testes (rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais) voluntariamente, sendo 153 diagnosticadas com sífilis, 22 com HIV e 5 com hepatites".

Ele ainda lembrou que, durante a festa, grupos de epidemiologia visitaram estabelecimentos para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Mulheres e racismo

A secretária de Políticas para as Mulheres, Olivia Santana, informou que, no Carnaval de 2016, a campanha Vá na Moral ou Vai se Dar Mal ampliou com ações articuladas com a Delegacia Especial de Proteção à Mulher (Deam) e a Defensoria Pública.

"É importante destacar a atuação da ronda Maria Penha, que fez 93 palestras, envolveu 1.450 policiais, 98 visitações e registrou 39 ocorrências, sendo uma prisão em flagrante", afirmou.

Já a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Vera Lúcia Barbosa, disse que o trabalho da Sepromi foi articulado com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

"O nosso trabalho é divulgar e combater as diversas formas de discriminação. Entrevistamos mais de 1.000 pessoas negras, sendo que 400 da comunidade LGBT afirmaram na pesquisa já haver sofrido preconceito", contou.

Documentos

A Polícia Militar recuperou, até esta quarta, 2.500 documentos perdidos nos três circuitos do Carnaval de Salvador (Batatinha, Dodô e Osmar). Segundo o major Everaldo Maciel Rodriguez, ouvidor da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), todos os documentos encontrados passam por uma triagem e são cadastrados no sistema.

Para quem não reside na capital, a entrega é feita de imediato, no Quartel dos Aflitos, das 8h às 18h. "Além de documentos, foram encontrados objetos como chaves de carros e aparelhos celulares, estamos organizando para fazer as entregas", explicou.

Na próxima segunda, 15, os documentos podem ser resgatados no posto de atendimento do SAC no Shopping Barra, das 8 às 18h. Mais informações estão disponíveis no site www.pm.ba.gov.br.

