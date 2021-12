Festa família e clima infantil no Pelourinho

A tarde de terça-feira de Carnaval, último dia da maior festa popular do planeta, no Pelourinho, não foi comandada por nenhuma vingadora com poder de fogo. Foi uma legião de pequenos foliões que agitou o clima de encerramento no Centro Histórico. O baile infantil do grupo DoRéMiLá, realizado no Largo Pedro Archanjo, reuniu uma série de crianças fantasiadas e acompanhadas dos seus pais.

Comandados por um time de quatro cantores, os pequenos dançavam em ciranda, cantavam e batiam palmas. Ora atordoados, ora encantados com a agitação. A professora universitária Flávia Nascimento trouxe sua filha, Ana Flávia, de 4 anos, para conhecer mais da cultura local. "É importante que ela se divirta, brinque e entenda o poder dessa festa. Melhor ainda quando estamos nos sentindo em segurança", destacou.

Também ao lado da filha, Laura, Ulisses Reis fez questão de reforçar o valor do Pelourinho para curtir os festejos em família. "Vim com todo mundo. É ótimo poder celebrar com tranquilidade", comentou. O grupo DoRéMiLá diversificava na execução do repertório infantil: desde canções do grupo Balão Mágico até músicas da trilha sonora do desenho animado O Rei Leão, tudo para a alegria da garotada.

Logo ali ao lado, na Praça Tereza Batista, o mestre de samba e percussão Cacau do Pandeiro ditava o ritmo do samba junto com a cantora Marisol. Apesar da música "adulta", a maior parte do público também era infantil. A esteticista Sandra Moura acredita que a tranquilidade nas ruas do lugar valoriza a diversão em família. "O carnaval daqui me lembra o passado com fanfarras na rua. A alegria é o que mais importa por aqui".

Crianças na rua

Pelas ruas do Pelourinho também não era difícil ver crianças em família e rodeadas de diversão. O policial civil Kosilek Gomes veio com a pequena Bárbara, de apenas 8 anos, e diz que o Centro Histórico concentra todo o axé da folia. "Aqui é onde me sinto em casa. Por isso trago minha filha, que é meu tesouro". Bárbara afirmou, um pouco envergonhada, que adora as cores, os sons e que não vê problema em pular ao lado do pai.

Já a aposentada Desaurina Santana trouxe, de Lauro de Freitas, a neta, Iana, e o bisneto, Davi, de 8 e 6 anos, respectivamente. O desejo era curtir uma folia mais amena, em um local em que a energia deixasse todo mundo mais confortável. "Gosto de tudo daqui. Resolvi vir só no último dia com os pequenos para que eles pudessem conhecer. Carnaval para mim é isso: segurança e tranquilidade".

adblock ativo