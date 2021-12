Festa ‘das’ Muquiranas tem início na entrega das fantasias

Ao som de hits do Carnaval 2017, associados do bloco As Muquiranas lotaram o ginásio do Sindicato dos Bancários – e toda a ladeira dos Aflitos – no início da entrega das fantasias nesta segunda-feira, 20.

Quem passava pelo local já tinha uma prévia do tradicional desfile do bloco mais irreverente da “cidade da música”.

Apesar de não estarem travestidos, os foliões das Muquiranas esbanjavam animação e aproveitaram o momento para ensaiar as coreografias das bandas É o Tchan, Psirico e hits estourados do cantor Léo Santana, o Gigante, uma das atrações mais esperadas do bloco.

O soldado do 19º Batalhão de Caçadores do Exército Vinicius Oliveira, 21, chegou cedo, com um grupo de cinco amigos, pegou as fantasias e todos permaneceram em frente ao ginásio dançando. “Uh, é Muquiranas!”, gritavam. “É muito bom sair nesse bloco, porque é superanimado”, festejou o folião, que sai nas Muquiranas há quatro anos.

Na sede, o produtor Júnior Paganelli confirmou que o Carnaval das Muquiranas começa com a entrega das fantasias: “Todos os anos é assim, essa animação”.

Segundo ele, este ano serão 2.500 “gladiadoras” na avenida. A entrega das fantasias segue até sexta-feira, das 9h às 18h.

