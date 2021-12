Fernanda Paes Leme marca presença no terceiro dia de Carnaval

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, marcou presença neste terceiro dia de Carnaval em Salvador.

Segundo a atriz, desde a adolescência ela vem a capital baiana para prestigiar esse momento. "Desde os 17 anos eu venho a Salvador curtir o Carnaval. É uma festa única e com energia incrível", afirmou.

Fernanda ainda contou que para ela existe um diferencial que a faz amar a festa momesca. "O diferencial que me faz querer vir para cá é o Carnaval ser em Salvador e ter baianos e quem quiser me encontrar é só me procurar no Expresso 2222 que sempre tô aqui, esse lugar para curtir em clima de família", completou.

