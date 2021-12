Feiras e internet têm comércio paralelo de abadás

A busca por vagas em espaços privados da folia movimentará o comércio paralelo de abadás na semana que se inicia. Apesar da recomendação para evitar, feita por representantes de blocos e do trade turístico, a procura costuma ser intensa em feiras na Boca do Rio e Barra e o que não faltam são anúncios em sites, redes sociais e anúncios em jornais.

O objeto desejado pode chegar a R$ 1.990, por dia, para bloco ou camarote. O ambulante Carlos Silva, 40, diz que chegou a ganhar R$ 20 mil. "Alguns blocos vendiam tudo com antecedência. Hoje, tem mais abadá que folião. Quando ganho muito, são R$ 200 por peça", ele revela.

Os locais mais procurados são as feiras no Parque Atlântico (ao lado do antigo Aeroclube) e no Jardim Brasil, na Barra. A negociação é mais flexível. "Costumo ir mais perto da hora de o bloco desfilar para pagar menos", ensina o aluno de fisioterapia Robson Cruz, 33.

Há dois anos, a área do Parque Atlântico foi oficializada. Cada um dos 54 ambulantes paga R$ 251,96 pelo Documento de Arrecadação Municipal (DAM). "Eram muitas denúncias por conta da desorganização. Então, a prefeitura foi obrigada a intervir", diz coordenador de licenciamento e fiscalização da Secretaria de Ordem Pública, Glauco Bastos. Segundo ele, cada estande é viabilizado pelos vendedores.

O diretor da Central do Carnaval, Joaquim Nery, discorda da intervenção municipal: "Salvador é a única cidade que legitima e protege esse tipo de comércio".

Para o presidente da seção local da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav-BA), José Alves, a compra deve ser em sites oficiais ou agências que fazem a ponte entre folião e bloco. "O turista corre o risco de ser assaltado", alerta.

