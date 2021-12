Feijoada tradicional reúne 350 convidados na Vitória

Cerca de 350 convidados participaram, desde o meio-dia desta sexta-feira, 5, da 24ª edição da feijoada carnavalesca do Sol Victoria Marina, no Corredor da Vitória, em Slavador, no coffee shop do hotel.

O evento ofereceu bufê completo de feijoada, open bar, acarajés da Neném e o som animado de Bimbinho e Maicon Leite, que embalaram o público com axé e partido-alto.

Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), disse que "a feijoada é uma festa tradicional que acontece todos os anos na sexta-feira de Carnaval".

Segundo ele, o evento já está consolidado no calendário festivo do estado. "Aqui, reunimos amigos, personalidades e formadores de opinião", destacou.

Quem também marcou presença no evento foi o ex-secretário de Turismo do estado Domingos Leonelli. "Estou sempre por aqui, e participar da feijoada carnavalesca do Victoria Marina é uma oportunidade de curtir a festa e reencontrar os amigos", disse o ex-gestor.

A visão panorâmica da Baía de Todos-os-Santos e o clima descontraído do ambiente deram tom especial à festa e contagiaram os convidados, que, além de saborear o cardápio, esbanjaram alegria e muito samba no pé.

Diversão

"A cada ano esta feijoada está melhor, é um ambiente familiar e um momento bom para compartilhar com os amigos", opinou o professor de língua portuguesa Francisco Evangelista. Ele participa do evento há 16 anos e contou ter levado 30 pessoas para a festa.

A rainha do Carnaval, Ana Caroline Amaral, e as princesas Natale Paim e Rosângela Gomes - hospedadas no Sol Victoria Marina durante a folia - também compareceram e mostraram ao público que, se depender delas, carisma e animação não vão faltar neste Carnaval.

