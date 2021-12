'Feijoada ao mar' chega à 20ª edição no verão baiano

Um evento tradicional da temporada de verão na capital baiana, a Feijoada ao Mar teve a 20ª edição no dia de nesta quarta-feira, 3.

Como nos anos anteriores, o encontro reuniu diversos artistas, jornalistas, empresários e também turistas, desta vez no cerimonial Vila São José, no bairro do Cabula.

O evento, que já se tornou uma tradição a cada início de Carnaval, é promovido pela colunista July Isensee e coordenado por Alexandra Costa e Geo Lima.

A decoração da Feijoada ao Mar em 2016 teve assinatura do designer e artista plástico Luisinho Bastos.

As figuras e cores destacadas faziam referência ao grande evento que movimentará o país este ano, as Olimpíadas 2016.

Sediado no Rio de Janeiro, o maior evento desportivo mundial também terá disputas do futebol na Arena Fonte Nova, em Salvador, e acabou escolhido como tema da decoração da festa.

Música

Para embalar os convidados, a banda Cheiro de Amor fez uma prévia do que vem por aí nos circuitos da folia deste ano e dividiu o palco com o sempre alegre e afinado cantor Adelmo Casé.

Um dos pontos altos foi a luxuosa canja do sambista Nelson Rufino.

